أنباء "برتغالية" تشعل التكهنات حول البديل القادم لتشافي!

يعتبر من كبار المرشحين لتدريب برشلونة

حالة من الترقب تسود الأجواء في برشلونة حول البديل القادم للمدرب تشافي هيرنانديز بعد إعلان رحيله عن النادي بنهاية هذا الموسم.

سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي ظهر ضمن الأسماء المرشحة، بجانب بعض المدربين الآخرين مثل توماس توخيل ويورجن كلوب وفرانك ريكارد.

صحيفة " El Correio de Manha" قالت إن رحلة كونسيساو مع بورتو ستنتهي بعد نهاية الموسم الحالي، وأنه اتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق.

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وأشارت إلى أن صاحب الـ49 سنة قرر الرحيل عن النادي تمامًا دون انتظار الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها قريبًا.

ويثير بذلك كونسيساو الذي ينتهي عقده مع بورتو في يونيو القادم، التكهنات حول إمكانية قدومه كبديل لتشافي، حيث قالت الصحيفة البرتغالية إنه يعطي الأولوية لفريقه القادم للمشروع وليس للمال الذي سيحصل عليه.، مما يجعل برشلونة مناسبًا له بشكل كبير.

يذكر أن كونسيساو تولى تدريب بورتو في يوليو 2017، وقاد الفريق للحصول على 3 ألقاب دوري برتغالي و3 كأس البرتغال و3 لكأس السوبر المحلي بالإضافة للقب كأس الدوري.