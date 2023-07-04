"أنا والنادي نسير جنبًا إلى جنب".. جود بيلينجهام يتغزل في ريال مدريد

الإنجليزي الموهوب يعرف ما هو مقبل عليه

يتطلع الكل لرؤية الإنجليزي الموهوب جود بيلينجهام في لمساته الأولى رفقة ريال مدريد، ولا يبدو نجم وسط بوروسيا دورتموند السابق أقل تطلعًا لتلك المشاركات.

وأكد ذلك في تصريحاته لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" التي قال لها: "لدي الدافع للانتقال إلى ريال مدريد في المقام الأول، أريد أن أكون في نادٍ ينافس على الألقاب وأريد أن أحاول مساعدة الفريق والنادي على أن يكونا رائعين كما كان طوال الوقت".

وأضاف: "الآن هي فرصتي لأكون جزءًا من هذا التاريخ وهذا يسير جنبًا إلى جنب لأنني أعرف أن النادي يريد الفوز وأنا كذلك أريد الفوز، لذا آمل أن يحدث ذلك".

وأردف: "هذا الشعور يسيطر عليك تلقائيًا، حجم هذا النادي خيالي عندما تفكر فيه، ولكن عندما تضيف إلى ذلك المشروع الذي وضعوه، فقد كان من المهم حقًا أن أتخذ هذه الخطوة لأنه المكان المناسب من أجلي".