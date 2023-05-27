أنا نونو سانتو .. رحلتي من الطرد من الباب الصغير إلى حملي على الأعناق

المدرب البرتغالي يكتب اسمه من ذهب في تاريخ نادي الاتحاد والكرة السعودية

قليلًا ما تجد شخصًا يتعرض طوال الوقت للانتقادات المختلفة، ويتحملها لكي يرد على الجميع بشكل عملي، وهذا ما فعله البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد!

نتذكر جميعًا نونو سانتو عندما تولى مهمة تدريب الاتحاد في بداية الموسم، ومستوى الفريق الذي لم يكن مرضي بالنسبة للكثير من الجماهير الاتحادية، التي طالما هاجمته وطالبت إدارة العميد بإقالته فورًا.

كما مر بالكثير من الظروف التي تستطيع أن تؤثر على أي مدرب وفريق، ولكنه في النهاية استطاع أن يظل قويًا أمام محاولات النيل منه ومن الاتحاد، ليرد على الجميع في النهاية بكلمة واحدة "أنا البطل".

المعادلة الصعبة

سانتو تولى تدريب نادي الاتحاد مع بداية موسم 2022-2023، وقاد الفريق خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا، المعروف بالأداء الهجومي القوي.

وكان من الصعب إقناع جمهور الاتحاد بالتحفظ الدفاعي الذي كان يظهر عليه العميد مع بداية الموسم، لأنهم وجدوا اخلاف كبير جدًا على المستوى الهجومي، وهو أمر غير معتادين عليه.

المدرب البرتغالي تمت مهاجمته بشدة من جانب جماهير الاتحاد، التي طالبت بضرورة التخلص منه، لأنه متحفظ دفاعيًا ولا يغامر هجوميًا، فكانت المعادلة الصعبة بالنسبة لسانتو هي إرضاء الجماهير!

الحمل على الأعناق

مع مرور الوقت، نجح سانتو في تحقيق نتائج مميزة مع الاتحاد، وتطور أداء اللاعبين بعدما تأقلموا مع طريقة اللعب التي ينتهجها، بالتحفظ الدفاعي، مع عدم إهمال الجانب الهجومي، وتنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سليم.

وبدأت النتائج إلى الأفضل، واستحوذ الفريق على صدارة دوري روشن السعودي 2022-23، ثم توج ببطولة كأس السوبر السعودي، ليُصبح معشوقًا لدى جماهير العميد.

والآن نجح في قيادة الاتحاد للتتويج ببطولة دوري المحترفين، بعد غياب 14 عامًا، كما عاد بالفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد غياب 18 عامًا، لتحمله الجماهير على الأعناق.

هكذا يكون الرد العملي في الملعب، وأكثر ما أثار إعجابي بهذا المدرب، هو صمته وعدم رده على الجماهير التي تهاجمه، لينجح في الرد عليهم بطريقة عملية، ويقود العميد للتتويج بدوري روشن للمحترفين، بتلافي كل الأخطاء التي وقع فيها الفريق الموسم الماضي.