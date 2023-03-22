"أنا من أصاب إرلينج هالاند.. ولو بقي في الملعب لسجل أكثر من 5 أهداف!"

أحمد مجديأحمد مجدي
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haaland(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازإيرلينج هالاندسيرجيو غوميزمانشستر سيتيإسبانيا

النرويجي حديث العالم حتى في التوقف الدولي وحين يكون مصابًا!

تحدث سيرجيو جوميز لاعب نادي مانشستر سيتي لشبكة "أوندا ثيرو" حديثًا مازحًا ومادحًا في نفس الوقت لزميله في الفريق السماوي، إرلينج هالاند.

جوميز قال في تصريحاته إن هالاند "نجم فعلي وكل يوم يدهشنا بكل جديد لديه".. متطرقًا إلى خماسيته في مرمى لايبزيج الألماني بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقائلًا: "لو بقي في الملعب وقتًا أطول لسجل هدفين إضافيين، لقد كان اليوم كله له".

وأضاف: "لم يقم بدعوتنا على أي شيء، طلب منا في ذلك اليوم أن نوقع له على الكرة".

كما تحدث عن كونه سببًا في إصابة هالاند التي ستغيبه عن مباراة إسبانيا في تصفيات يورو 2024 قائلًا: "لقد تحدقت إلى لويس ديلا فوينتي وقلت له إنني تسببت في إصابة هالاند لذلك لن تجده في الملعب".

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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  • 4%هاري كين
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  • 11%كيليان مبابي
  • 14%فيكتور أوسيمين
22658 الأصوات

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