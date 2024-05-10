"أنا مشجع للسيتي".. جوارديولا يهنئ ريال مدريد ويصفع مانشستر يونايتد!

أهم مراحل الموسم لبيب..

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن عديد الملفات حول مباراته المرتقبة هذا الأسبوع مع فولهام، والتي تملك أهمية كبيرة شأنها كشأن كل المباريات المتبقية في سباق الدوري الإنجليزي.

وتوقع جوارديولا ألا تكون مباراة فولهام سهلة، قائلًا إنهم سيبذلون ما لديهم لهزيمة السيتي، وهو بدوره سيفعل الشيء ذاته.

وعما إذا كان سيشجع مانشستر يونايتد أمام آرسنال في نهاية مباريات الأسبوع والتي ستحمل أهمية كبيرة بالنسبة لسباق اللقب، قال جوارديولا: "لا أنا مشجع لمانشستر سيتي!".

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وأشاد بثلاثي فريقه، حيث اعتبر أن رودري "هو واحد دائمًا من بين الأفضل" وأن كوفاسيتش "يفعل كل ما لديه خينما يدخل إلى أرضية الميدان".

وخصص بالذكر مهاجمه إرلينج هالاند فقال: "إنه يحب تسجيل الأهداف، مساهماته معنا وأرقامه منذ أتى تعد مذهلة!".

ووجه جوارديولا التهنئة لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، قائلًا بدوره إن الفريقين الخاسرين في نصف النهائي "بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان" قد أديا بشكل جيد على حد تعبيره.