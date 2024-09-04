"أنا مدمن".. مباراة "بعيدة عن كرة القدم" يتمنى صلاح خوضها!

لن تصدق أي مباراة

صار المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أيقونة عالمية، يسعى الجميع إلى تتبع عاداته وهواياته؛ لمحاولة تفسير النجاح الكبير الذي حققه في عالم كرة القدم.

ولا يقتصر تألق صلاح على الساحرة المستديرة، بل أظهر تميزه في الاعتناء بجسده وحبه لرياضات أخرى مثل تنس الطاولة، حيث حقق الكثير من الانتصارات على زملائه في معسكرات ليفربول.

ومؤخرًا، كشف صاحب الـ32 عامًا عن هواية أخرى يعشقها "حد الإدمان"، إذ صرّح لسكاي سبورتس: "ألعب الشطرنج كل يوم حرفيًا، أنا مدمن".

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وأضاف: "أستخدم اسمي في اللعبة (إلكترونيًا)، لكن أضعه متبوعًا ببعض الأرقام، فيسألني الخصوم إذا كنت محمد صلاح، فأقول "نعم"، لكنهم لا يصدقون، فأرد: حسنًا أنا أكذب".

وأعرب صلاح عن رغبته في مواجهة أحد أساطير الشطرنج ماجنوس كارلسن: "لست مثل (كارلسن) لكنني جيد، لا أحد يستطيع التغلّب عليه لكني أتمنى لو واجهته يومًا ما".

وأثارت تصريحات صلاح تفاعلًا كبيرًا، حتى إن ماجنوس أرسل التحية إلى نجم الريدز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

"أخوض يوميًا 7 أو 8 مباريات، وأحيانًا أكثر، أنا مدمن على هذه اللعبة بطريقة جنونية، لا أعرف هل طورت شيئًا في لعبي لكرة القدم؟ لكنها جعلتني أفكر بطريقة إستراتيجية.. أحب لعب الشطرنج حقا"، أوضح صلاح في تصريحات لموقع ليفربول.

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