"أنا محطم نفسيًا وأصبت بالشلل لعشر دقائق" .. نيمار يتحدث عن الخروج الصاعق أمام كرواتيا!

نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي يتحدث عن الخروج المدوي من كأس العالم!

كشف النجم نيمار دا سيلفا عن تفاصيل اللحظات التي تبعت خروج المنتخب البرازيلي المدوي من كأس العالم أمام كرواتيا من ربع النهائي.

وكتب نيمار في حسابه عبر "إنستجرام": "أنا محطم نفسيًا، الهزيمة في تلك المباراة ألمتني أكثر من مواجهة أخرى، لقد شللت لعشر دقائق بعد أن دخلت في نوبة بكاء مستمرة، تلك الهزيمة ستؤلمني لفترة طويلة".

وأضاف: "لقد قاتلنا حتى النهاية، وهذا ما يجعلني فخورًا بفريقي، لم يكن هناك أي نوع من التقاعص، الجميع التزم وتفانى في تقديم كل ما لديه".

وأكمل: "لم تكن إرادة الله لنا أن نصعد لكن الأمر استحق كل تضحية قدمناها داخل الملعب، شكرًا للجميع على الدعم لكن للأسف لم ننجح، وسيستمر الألم".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نيمار سيعتزل كرة القدم الدولية بعد كأس العالم الجاري.