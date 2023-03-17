"أنا لا أشرب الكحول" .. مدرب إسبانيا يرد على انتقادات اختياره لألفاريز كأفضل لاعب في العالم

لويس دي لا فوينتي يسخر من انتقاد اختياره لألفاريز في جائزة الأفضل!

رد مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بسخرية على انتقاد الجميع، لترشيحه للاعب الأرجنتين، جوليان ألفاريز، كأفضل لاعب بالعالم.

وتواجد ألفاريز، بالمركز السابع، بقائمة الأفضل بالعالم، والتي فاز به زميله نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي.

ورد مدرب إسبانيا، في حوار صحفي، ساخرًا من سؤال سبب اختياره لألفاريز، قائلًا:" أنا لا أشرب الكحول، ولأني أحبه، هو بطل العالم، آخرون لا".

وأردف:" ميسي فاز أيضًا بكأس العالم، إنه الأعظم بالطبع، لكنني لم أشعر بذلك، أردت التصويت لجوليان، ولم أكن الشخص الوحيد الذي صوت له، فقد احتل ألفاريز المركز السابع".

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي، أعلن أمس، عبر موقعه الرسمي، عن تجديد عقد جوليان الفاريز حتى صيف 2028.