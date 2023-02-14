"أنا كلبها المدلل" .. جيرارد بيكيه يكشف تفاصيل علاقته بصديقته الجديدة بعد ترك شاكيرا

ما الذي قاله بيكيه عن صديقته؟

كشف جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة المعتزل، عن تفاصيل جديدة في علاقته مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، والتي ارتبط بها بعد الانفصال عن شاكيرا.

وانفصل بيكيه عن شاكيرا بعد 11 عامًا. وبسبب الخلافات الأخيرة بينهما، أطلقت مغنية البوب الكولومبية أغنية تسخر فيها من صديقها السابق، والذي رد عليها عبر البث المباشر على "تويتش" بصورة ساخرة.

وعبر"تويتش" أيضًا مع إيباي لانوس تحدث بيكيه عن صديقته الجديدة، إذ سأله مضيفه عن الزي الذي يرتديه وإن كان يقرأ مجالات خاصة بالأزياء ليجيب المدافع الإسباني السابق بأنّ صديقته هي بمثابة مصممة الأزياء لديه.

وقال: "بصراحة، حينما نذهب للتبضع، هي من تشتري لي كل شيء، أنا بالنسبة لها مثل كلبها المدلل".

وكان بيكيه قد أعلن عن علاقته مع كلارا مارتي بمنشور له عبر إنستجرام، إذ تعمل معه في شركة كوزموس والتقيا سويًا هنا.

وكانت شاكيرا قد خصصت أغنية للسخرية من بيكيه واعتباره تخلى عن ساعة "روليكس" لأجل شراء "كاسيو"، ليرد عليها صاحب الـ35 عامًا باختيار "كاسيو" لتكون الراعي الرسمي لبطولته "دوري الملوك".