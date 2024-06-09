بعد اهتمام الاتحاد بالتعاقد معه في الموسم الجديد..

رسم نجم دفاع برشلونة، الفرنسي جول كوندي، ملامح مستقبله في قلعة البلوجرانا، مع تبقي 3 سنوات في عقده، وسط اهتمام من نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وأفادت صحيفة "ماركا" بأن جول كوندي، الذي ساهم في 6 أهداف في 48 مباراة بكافة المسابقات، يعد هدفًا لنادي الاتحاد، وسط تحركات المدير الرياضي للعميد، رامون بلانيس، من أجل حسم الصفقة.

وتحدث نجم المنتخب الفرنسي، في حوار مع صحيفة "لو باريزيان"، عن موسمه مع برشلونة، وأسباب تألقه واستمراريته في الملاعب، قائلًا "أنا أحد قادة برشلونة، في الملعب أو غرفة خلع الملابس، وقبل كل شيء، أنا لاعب يُمكن الاعتماد عليه".

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وأضاف كوندي، الذي لعب كظهير أيمن في 27 مباراة، أن شهرته تعود إلى نجاته من الإصابة، هذا الموسم، قائلًا "باستثناء الوقت الذي أصابني فيه جافي في ركبتي عندما ضربني بالخطأ، لم أعانِ من أي مشكلة بدنية، أنا فخور جدًا بذلك، لأنه نتيجة الكثير من العمل، لدي موهبة، ولكن مع العمل والإصرار، وقبل كل شيء، الانضباط هو ما سمح لي بتسلق السلم".

من ناحية أخرى، علّق كوندي على رؤية الكثير من الناس، بشأن تركيزه على شغفه بالموضة أكثر من التركيز على مهنته، قائلًا "أحيانًا ينسون أني لاعب كرة قدم، وأن هذه وظيفتي، أعتقد أنه لأني أحب ارتداء الملابس الجيدة، فهناك من يعتقد أني أخصص المزيد من الوقت لذلك، لا يمكنني لوم الناس على اعتقادهم، ولكن هذا غير صحيح، أنا شغوف بكرة القدم، وأكرس معظم وقتي لذلك.

وفي سياق متصل، ذكرت الإعلامية كارمن توريس، أن كونتي لا يزال لديه عقد مع برشلونة، حتى يونيو 2027، وهو لاعب مطلوب في السوق، وتقدر قيمته بحوالي 50 مليون يورو، ولكنه - في الوقت الحالي - لا نية لديه في الرحيل عن برشلونة، حيث ترى الإدارة الرياضية أن هناك فائضًا في لاعبي الوسط بالفريق، وتريد الاستفادة من بعضهم هذا الصيف، فيما ترغب الإدارة في بقاء كوندي الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز وقادر على إنقاذ العملاق الكتالوني.