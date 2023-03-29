"أنا ذاهب إلى السينما".. أول رد رسمي من نيجريرا على قضية رشوة برشلونة للحكام!

رد مقتضب ونبرة تحدي من خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا!

بعد أسابيع من انتظار أول رد منه على فضيحة رشوة التحكيم الإسباني، أخيرًا جاء الرد من خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة حكام إسبانيا السابق، والمتهم الرئيسي في القضية التي شغلت الرأي العام في إسبانيا والمعروفة إعلاميًا بإسم "قضية نيجريرا".

بينما كان نيجريرا في طريقه إلى مصلحة الضرائب استطاع برنامج "En boca de todos" الذي يُبث عبر شبكة "كواترو" الإسبانية إجراء محادثة سريعة معه، حيث تحدث أمام الميكروفونات لأول مرة، وجاء صوته بنبرة متحدية، قائلًا: "أنا ذاهب إلى السينما".

سيتم تناول القضية في برنامج خاص يسمى "En boca de todos" بالتعاون مع صحيفة "إل موندو" وسيبث يوم الأربعاء على شبكة "كواترو" ابتداءً من الساعة 10:50 مساءً بتوقيت إسبانيا، وسيقدم البرنامج الخاص ورقة بحثية مع وثائق غير منشورة عن القضية.

وستشارك شخصيات مهمة في القضية مثل خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولويس ميدينا كانتاليخو، رئيس لجنة الحكام الإسباني والحكام السابقين الذين تزامنوا مع نيجريرا.

ويعيش برشلونة في كابوس حقيقي منذ الكشف عن حصول نيجريرا على حوالي 7 مليون يورو نظير مشاورات تحكيمية، ووصل الأمر إلى رفع دعوى ضد النادي من مكتب المدعي العام، بينما قد يتم الحكم على برشلونة من قبل اليويفا، وحرمانهم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.