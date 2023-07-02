"أنا أسد انضممت للأسود" .. إدوارد ميندي يكشف السبب الأهم لانتقاله للأهلي

حارس المرمى السنغال أول الأجانب الجدد في الراقي

أجرى إدوارد ميندي لاعب الأهلي الجديد حوارًا متلفزًا عبر حساب النادي على اليوتيوب أبدى خلاله سعادته وفخره بالانضمام للدوري السعودي، مؤكدًا ثقته في المستقبل المشرق للبطولة.

حارس المرمى السنغالي انضم للأهلي قادمًا من تشيلسي وهو أول الأجانب الجدد في الفريق، وقد كشف أن الأجواء الجماهيرية كانت السبب الأهم في اقتناعه بالإقدام على تلك الخطوة والانتقال من أوروبا إلى دوري روشن.

وأضاف "أعتقد أن الدوري السعودي يتحسن، نرى العديد من النجوم يأتون وأنا واثق من أن المزيد سيأتون قريبًا، أنا سعيد وفخور جدًا بالانضمام لهذا النادي التاريخي، حين قدموا لي عرضهم بدأت أشاهد مبارياتهم عبر يوتيوب ولاحظت الأجواء الجماهيرية المذهلة وهذا كل ما تريده كلاعب".

تابع "أعلم أن الأهلي طموح للغاية وأنا مثله، لذا كانت تلك الخطوة واضحة وطبيعية. لعبت في فرنسا وإنجلترا والآن للسعودية، أحب منطقة الشرق الأوسط وسعيد بالحياة في جدة وواثق من حب عائلتي للعيش هنا".

أتم "أعلم أن الأهلي فريق تاريخي يمتلك عديد الألقاب ويريد الفوز بالمزيد دومًا وأنا أحب تحقيق الإنجازات كذلك ولذا من الطبيعي أن أكون هنا. الجمهور يُناديني إدو وأنا سعيد بذلك، عرفت أن الفريق يُلقب بالأسود وأنا أسد من السنغال انضممت للأسود".

يُشار إلى أن الأهلي قضى الموسم الأخير في دوري يلو السعودي ولكنه تُوج به وعاد لدوري روشن، وقد نجح في ضم الثلاثي السعودي فهد الرشيدي وسميحان النابت وعبد الله عطيف.