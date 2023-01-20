أمين عام الاتحاد السعودي يكشف جديد المفاوضات مع ميسي

تعاقد النصر مع رونالدو فتح باب الحديث حول قدوم ميسي للدوري السعودي

Shahid

بات قدوم ليونيل ميسي للعب في دوري روشن السعودي الشغل الشاغل للإعلام والجمهور السعودي، حيث يدور الحديث ليلًا نهارًا حول النادي المتوقع أن ينضم له ومدى تطور المفاوضات، مع الإشارة إلى أنه يحظى باهتمام واضح من الهلال والاتحاد.

ذلك الأمر الذي يبدو مثيرًا للدهشة ربما بدأ بعد تعاقد النصر مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، والذي سيلعب الأحد القادم مباراته الأولى مع الفريق حين يواجه الاتفاق في الدوري المحلي.

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إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يخف رغبة المسؤولين في السعودية في قدوم بطل العالم للعب في دوري روشن، لكنه أكد في نفس الوقت عدم وجود أي جديد في المفاوضات معه حتى الآن.

إذ قال لصحيفة ماركا الإسبانية "لا نعلم حتى تلك اللحظة أي شيء حول قدوم ميسي للسعودية، رغم أنني لا أخفي أبدًا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يحب وجوده يومًا ما في الدوري المحلي".

أضاف "فكرة الاتحاد دومًا تتعلق بتحسين كرة القدم لدينا، ونحن بالطبع نحب أن نرى رونالدو وميسي في دوري واحد معًا مرة أخرى، لكن الحقيقة أننا لا نعلم أي شيء الآن".

يُشار إلى أن ميسي يرتبط مع باريس سان جيرمان بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن المصادر ترجح تجديده لموسم جديد.

Shahid