أمير ويلز يزور مركز التدريب الإقليمي للبنات بالرياض

شهد صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الثلاثاء 10 فبراير/ شباط 2026 الحصة التدريبية اليومية للاعبات مراكز التدريب الإقليمية للبنات، التي أُقيمت في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

والتقى الأمير ويليام خلال الزيارة باللاعبات والجهازين الفني والإداري، حيث قدّمت الأستاذة لمياء بن بهيان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شرحاً عن مراحل تطور كرة القدم النسائية في المملكة، والجهود المبذولة لدعمها وتمكينها، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير اللاعبات ورفع مستوى الأداء الفني، ضمن أهدافه للنهوض بالقطاع الرياضي النسائي.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تحقق هذا النمو بفضل تأسيس 5 منتخبات وطنية (المنتخب الأول، وكرة الصالات، وتحت 20 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 15 سنة)، وإطلاق 10 بطولات، من بينها الدوري السعودي الممتاز للسيدات، الذي يضم 50 لاعبة دولية من 20 جنسية مختلفة، يتنافسن ضمن أندية سعودية.

وصرحت بن بهيان، قائلة: "بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تولي رؤية 2030 اهتمامًا بالغًا بتوفير فرص لتطوير الرياضة النسائية في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "ما زلت أتذكر عام 2021، عندما أعلنا لأول مرة عن تجارب الأداء لاكتشاف المواهب النسائية. وقد حضر وزير الرياضة شخصيًا وأشرف على الجلسة".

وتابعت: "منذ ذلك الحين، حققنا إنجازات متتالية، مثل دوريات المدارس للبنات. اليوم، يشارك فيها 77 ألف لاعبة، بينما كان هذا العدد صفرًا قبل خمس سنوات فقط".

تشمل الإنجازات الإضافية إنشاء 6 مراكز تدريب إقليمية للفتيات في أنحاء المملكة، تستقبل الفتيات من سن السادسة إلى الخامسة عشرة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 35 حكمًا وأكثر من 1000 مدرب مؤهل، وتسجيل 1800 لاعبة.

وتُنفذ هذه المبادرات ضمن إطار شامل يضمن المساواة في الأجور والبدلات والسكن بين اللاعبات واللاعبين، إلى جانب تكافؤ الفرص في الوصول إلى مرافق ومعدات التدريب.

ويعكس هذا التزام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتطوير اللاعبين وتعزيز الأداء الفني، ويتماشى مع توجه المملكة للنهوض بقطاع الرياضة النسائية وتعزيزه.

وخلال الجلسة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير ويليام باللاعبات الشابات، وقدم لهن كلمات التشجيع والنصائح، كما التقى بالجهازين الفني والإداري في جو وديّ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

