المدرب البرتغالي لم يتوقع أن يكون تدريب مانشستر يونايتد بهذه الصعوبة!

اعترف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنه قد يُقال من منصبه بعد معاناته من أجل تحسين مساء الشياطين الحمر، حيث اعترف البرتغالي بأنها وظيفة "صعبة حقًا"

لقد عانى أموريم، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد من سبورتنج لشبونة مقابل 9.2 مليون جنيه إسترليني من بداية صعبة. فمنذ توليه، خسر الفريق خمس مباريات من أصل عشر، مما أثار مخاوف بشأن قدرة المدرب البرتغالي على إعادة النادي إلى المسار الصحيح.

في حديثه بصراحة عن الموقف، اعترف أموريم بأن أي مدير فني في مانشستر يونايتد لا يستطيع أن يشعر بالأمان، نظرًا للضغوط والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل: "أعرف طبيعة العمل الذي أقوم به. لا يمكن لمدرب مانشستر يونايتد أن يشعر بالراحة مهما كانت الظروف، وأعلم أنه إذا لم نفز، بغض النظر عما إذا دفعوا قيمة العقد أم لا، فأنا أعلم أن كل مدرب معرض للخطر هنا".

وأردف: "أنا أحب ذلك لأن هذه هي طبيعة الوظيفة، لذا فأنا أفهم التساؤلات، لن يهم أحدًا أنني هنا منذ شهر واحد وبالكاد أجريت 4 حصص تدريبية، لكننا لم نفز، هذه هي الحقيقة التي أنا متصالح تمامًا معها".

واعترف أموريم بأن عملية التأقلم الأولى كانت أكثر صعوبة مما كان متوقعًا ولكنه يركز على "ما يهمه، وهو الفوز بالمباريات بأسرع وقت ممكن" مضيفًا: "لا جدوى من الحديث عن ذلك أو التفكير فيه، أنا هنا ويجب أن أركز على وظيفتي".

وختم حديثه قائلًا: "ما يحدث هو جزء من كرة القدم، أن تمر بمثل هذه اللحظات الصعبة. كنت أعلم بالفعل أنها ستكون مهمة صعبة حقًا، تتوقع الفوز بمزيد من المباريات، وأن يكون لديك لاعبون يتمتعون بمزيد من الثقة لتنفيذ الأفكار والعمل وتحسين الأمور. يتعين علينا الصبر حتى نتمكن من إيجاد الوقت وتحسين العديد من الأمور".