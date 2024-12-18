أموريم عن تصريحات راشفورد الصادمة: لدينا تحدٍ كبير في مانشستر يونايتد.. ونحن أفضل معه!

ما قاله ماركوس راشفورد أثار الكثير من الجدل داخل أولد ترافورد

عقب المدرب البرتغالي روبن أموريم على المقابلة التي تحدث بها لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وتطرق فيها إلى إمكانية أن يغادر أولد ترافورد في ظل عدم وجوده بشكل ثابت ضمن خطط المدرب الجديد.

راشفورد قال إنه يبحث عن "تحد جديد" فيما لفت الانتباه بوضوح إلى إمكانية رحيل النجم البالغ من العمر 27 عامًا عن قلعة الشياطين الحمر.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام بدور الثمانية لكأس الرابطة: "إنه محق، لدينا هنا تحد جديد، ربما يكون الأكبر في كرة القدم، نحن في وضع صعب وآمل أن يكون جميع لاعبي فريق مستعدين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المدرب البالغ من العمر 39 عامًا: "يونايتد يحتاج إلى موهبة كبيرة وهو (راشفورد) موهبة كبيرة، إنه يحتاج فقط إلى الأداء على أعلى مستوى، هذا هو ما أركز عليه".

وأردف: "سأحاول فعل أشياء مختلفة لدفع ماركوس (راشفورد) إلى الوصول لأفضل المستويات التي أظهرها في الماضي، أريد فقط مساعدة ماركوس، نحن أفضل معه".