"أموريم سيرحب به".. اقتراح جديد بعودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد

ماذا قال اللاعب الفرنسي؟

تتواصل التكهنات بشأن مصير الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط يوفنتوس، الذي ينتهي إيقافه (بداعي تناول المنشطات) في مارس المقبل.

وسبق وأعلن مسؤولو يوفنتوس في وقت سابق، بأن "بوجبا أصبح من الماضي بالنسبة إليهم"، لذلك يبحث النجم الفرنسي عن نادٍ جديد لمواصلة مسيرته الكروية.

وقال الفرنسي باكاري سانيا، لاعب آرسنال السابق، في مقابلة مع "megadice": "الوضع مختلف اليوم في مانشستر يونايتد عما كان عليه عندما كان بول هناك في السابق".

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وأضاف: "لدى يونايتد مدرب شاب، كان لاعب كرة قدم، يفهم الوضع، من المحتمل أنه سيكون مستعدًا لوجود لاعب مثل بول في الجلسات التدريبية".

وواصل: "أنا متأكد من أنه سيكون منفتحًا لرؤية عودة بوجبا إلى البيت لأنه يحب يونايتد، لقد تحدثت مع بول مرات عديدة، إنه يحب يونايتد".

وختم: "المشكلة الوحيدة أنه عندما عاد (المرة السابقة)، لم تسر الأمور تلك الفترة كما ينبغي، لكن بول لم يكن اللاعب الوحيد الذي عانى حينئذ".