"أموال السيتي لا تكفي".. جوارديولا يفشل في سرقة برشلونة!

عشق البارسا حسم الصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن محاولات مانشستر سيتي للحصول على توقيع أحد اللاعبين الحاليين في صفوف برشلونة، قبل انضمامه للفريق الكتالوني.

وتعاقد برشلونة مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي قادما من أتلتيكو بارانينسي خلال الصيف الماضي، لكن ظل اللاعب في النادي البرازيلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يسرع البارسا من إتمام الصفقة هذا الشتاء.

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ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن برنامج "Onze"، أن مانشستر سيتي حاول إغراء روكي وناديه من أجل الحصول على توقيعه بأي ثمن، لكن برشلونة فاز بالصفقة بفضل رغبة اللاعب البرازيلي الشاب.

وأضافت: "روكي رفض العرض المقدم من بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، رغم علمه برغبة بيب جوارديولا في ضمه، لأن رغبته الوحيدة كانت التوقيع لبرشلونة، حيث أن الإنجليز عرضوا المزيد من المال على اللاعب لإقناعه ولم ينجح الأمر".

يذكر أن برشلونة دفع 30 مليون يورو إلى أتليتيكو بارانينسي في صفقة روكي، بالإضافة إلى 31 مليون يورو أخرى كمتغيرات.