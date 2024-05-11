أموال السعودية تقهر برشلونة ويوفنتوس في مزاد مانشستر يونايتد

60 مليون يورو تحسم الصفقة الحائرة

دخلت أندية الدوري السعودي على الخط في مفاوضات التعاقد مع ماسون جرينوود، لاعب خيتافي المعار من مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اقتحام العرض السعودي للتعاقد مع جرينوود سيصعب من مهمة الأندية الأخرى المهتمة بضمه وهي يوفنتوس، أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

ويحرص مانشستر يونايتد على البيع لمن يدفع أعلى سعر، مما قد يمهد الطريق أمام جرينوود لمواصلة مسيرته في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وأشارت "ماركا"، إلى أن يُعتقد أن إدارة اليونايتد تفضل البيع المباشر وترغب في الحصول على رسوم انتقال قدرها 60 مليون يورو مقابل بيع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

وأوضحت: "هذا السعر بعيد المنال بالنسبة للأندية الإسبانية، لكنه قد لا يمثل مشكلة بالنسبة للفرق السعودية ذات الإنفاق الكبير، على الرغم من أن اللاعب نفسه يريد اللعب لنادٍ في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن جرينوود هو واحد من 3 لاعبين من خيتافي، تم ترشيحهم للانضمام إلى فريق الموسم في الدوري الإسباني، برفقة الظهير الأيسر دييجو ريكو والمهاجم بورخا مايورال.