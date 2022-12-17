أمن ملعب باريس يحظر شعار ريال مدريد من قمة دوري الأبطال

موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

واقعة غريبة من نوعها خلال مواجهة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا للسيدات، والتي خسرها الفريق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، ولكن ظهرت العديد من الشكاوى التي تخص طاقم التحكيم، بالإضافة لتعامل رجال الأمن بملعب حديقة الأمراء مع الجماهير.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن جماهير ريال كانت في حالة من الصدمة، بعدما حاولت الدخول إلى الملعب بقمصان ريال مدريد أو أي ملابس عليها شعار النادي، ليقوم الأمن بمنعهم واشتراط دخولهم بإزالة أي رمز يخص النادي الإسباني.

واستنكر بعض المتضررين هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشتكوا من طريقة تعامل الأمن معهم، بينما قام بعض المشجعين بإدخال الأعلام والأوشحة لكن في الخفاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة في كرة القدم النسائية، بمحاولة البعض بمنع جماهير الفرق المنافسة من التشجيع بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن المباراة التي انتهت بسقوط ريال 2/1 تسببت في خروجه من دوري الأبطال للسيدات من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث بمجموعته خلف باريس وتشيلسي.