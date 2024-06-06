"أمنية لم يحققها الهلال!" .. المريسل يعلّق على لقاء مودريتش ونجم النصر في معسكر اليورو

رسالة تمنى المريسل أن تتحقق بين مودريتش وبروزوفيتش..

"أمنية لم تتحقق!" .. هكذا كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل عن رأيه إزاء لقاء نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، بزملائه في معسكر المنتخب الكرواتي، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وفوجئ لوكا مودريتش، باستقبال حافل من زملائه في معسكر كرواتيا، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، منذ أيام، بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0)، في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي، ليحصد مودريتش اللقب للمرة السادسة في مسيرته، ويصبح الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الريال، بـ26 بطولة.

وعلق المريسل على مصافحة مودريتش وزميله مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، خلال المعسكر، برسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "حينما تشاهد هذا المقطع، لا إراديًا ستبتسم من أجل الأمير مودريتش، لكني تمنيت حينما وصل لبروزوفيتش أن يقول له، وأنت مبروك لك تحقيق كأس الملك".

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وخسر بروزوفيتش برفقة زملاء النصر، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، في نهائي ملحمي، انتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وشهد إشهار 3 بطاقات حمراء، لتتواصل عقدة النصر مع البطولة منذ عام 1990.

ويستعد منتخب كرواتيا، صاحب برونزية كأس العالم 2022، للمشاركة في بطولة اليورو، التي تنظمها ألمانيا، حيث يلعب في المجموعة الثانية، ليستهل مشواره في البطولة بملاقاة إسبانيا في 15 يونيو، ثم يواجه ألبانيا في 19 يونيو، قبل أن ينهي دور المجموعات بملاقاة إيطاليا في 24 يونيو.