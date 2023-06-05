أمنية توخيل المؤجلة .. بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم برشلونة!

صفقة نارية!

على الرغم من انضمامه إلى برشلونة في الصيف الماضي فقط، لكن رافينيا دياز مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف.

الجناح البرازيلي قبل انضمامه إلى برشلونة في الصيف الماضي كان على رادار بايرن ميونخ، على الرغم من أن الصفقة لم تتم في النهاية إلا أن اهتمام النادي الألماني بضم رافينيا يتجدد الآن.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ معجب للغاية باللاعب البرازيلي الدولي، وطلبه من قبل أثناء تدريبه لنادي تشيلسي.

وأفاد التقرير أن بايرن ميونخ لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن لضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا والمرتبط بعقد حتى عام 2027 مع برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الرياضية الجديدة للنادي الألماني ترغب في تعزيز صفوفها للمنافسة في دوري أبطال أوروبا وعدم تكرار ما حدث في البوندسليجا مثل الموسم السابق الذي تم حسم اللقب فيه بشكل أشبه بالمعجزة بسبب فشل بوروسيا دورتموند في الفوز بالجولة الأخيرة.

ووفقًا للتقارير فستحدث تطورات في بايرن ميونخ خلال الأسابيع القادمة للتقرب من رافينيا وبرشلونة، الذي دفع 58 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى تسعة ملايين كمتغيرات من أجل ضمه من ليدز يونايتد.