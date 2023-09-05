باريس سان جيرمان قد يكون في ورطة بسبب مبابي..

رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية 2023 بنهاية سعيدة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي باستمرار كيليان مبابي مع الفريق، إلا أن نادي العاصمة الفرنسية في مأزق لأن نجم النادي الأول لم يوقع بعد على تمديد عقده، ومن الممكن أن يرحل كلاعب حر في صيف 2024.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قدمت آخر التحديثات بشأن مستقبل كيليان مبابي، والتي قد تسعد في المقام الأول جماهير ريال مدريد الإسباني.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن موقف مبابي فيما يخص تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لم يتغير، حيث لا ينوي اللاعب التمديد، ويرغب في أن يكون حرًا في اختيار ناديه المستقبلي في غضون أشهر قليلة.

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وحسب التقرير، فإن مبابي وافق على التنازل عن مكافآت تزيد عن 100 مليون يورو لباريس سان جيرمان من أجل العودة إلى الفريق بعد استبعاده من فترة التحضير لموسم 2023-2024، وأنه اتخذ تلك الخطوة لضمان اللعب خلال الموسم بصورة طبيعية.

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وإذا استمرت الأمور على حالها، فإن مبابي سيكون حرًا في توقيع عقد مبدئي للانضمام إلى أي فريق بداية من يناير 2024، على أن يتم الانتقال في نهاية الموسم بالمجان.

ومن الممكن أن يرى باريس سان جيرمان رحيل نجمه الأول يرحل بالمجان، وهو ما سيكون كارثيًا، وفي الوقت نفسه، يمكن لريال مدريد أن يكون الفائز الأكبر إذا كان عليه فقط القلق بشأن دفع راتبه وأي مكافآت تخلى عنها مبابي لرؤية عقده في "حديقة الأمراء" ينتهي دون تجديد.