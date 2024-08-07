أمل دنيا أبو طالب يضيع .. البعثة السعودية بأولمبياد باريس تعود خالية الوفاض

دنيا أبو طالب كانت الأمل الأخير للبعثة السعودية لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024

فشلت البطلة السعودية دنيا أبو طالب، في الحصول على الميدالية البرونزية بعد الخسارة على يد الإيرانية مبينا نمتزاده، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات التايكوندو وزن 49 كجم.

وكانت دنيا أبو طالب قد تأهلت إلى نهائي نزال البرونزية، بعد الفوز على المغربية أميمة البوشتي باللقاء الذي جمع بينهما في وقت لاحق اليوم.

وخسرت دنيا الجولة الأولى أمام منافستها الإيرانية بنتيجة 3-0، قبل أن تتعرض للهزيمة بعد خسارة الجولة الثانية، لتخسر النزال بنتيجة 2-0.

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وبدأت دنيا أبو طالب منافساتها بالفوز على الإسرائيلية أفيساج سمبرج، ثم تعرضت للهزيمة في ربع النهائي أمام التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت، قبل الانتصار على أميمة البوشتي والخسارة ضد مبينا نمتزاده.

وبذلك تعود البعثة السعودية دون تحقيق أي إنجاز يُذكر، حيث لم يُحقق أي بطل سعودي من البعثة التي شاركت أي ميدالية لتعود خالية الوفاض.