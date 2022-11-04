أمل الجزائر؟ الكاميرون مهددة بالاستبعاد من المونديال بسبب القميص!

الأمل يعاود الخضر من جديد

يبدو أن أمر استبعاد الكاميرون من كأس العالم واحتمالية حدوث هذا الأمر بالفعل مسألة لها صدى لدى الكاميرونيين أنفسهم، ولها وجهة نظر قضائية أيضًا!.

حينما تم إعلان قمصان الفرق المشاركة في المونديال على الحساب الرسمي لـ"فيفا" دون الإعلان عن قميص الكاميرون، ثارت العديد من التساؤلات، وعاد الحلم الجزائري من جديد للمشاركة في كأس العالم خصوصًا وأن الكاميرون تأهلت على حساب الجزائر إلى كأس العالم.

يما يخص تلك المشكلة، فقد أكدنا لكم في "جول" وجود خلاف بين الاتحاد الكاميروني وشركة لو كوك سبورتيف المصنعة للقميص، وقد فسخ صامويل إيتو العقد مع الجهة الفرنسية، وتعاقده قبل أسابيع على انطلاق كأس العالم مع شركة وان أول سبورتس الأمريكية، الأمر الذي شاقه عوار قضائي إثر اختصاص القانون الفرنسي لحل النزاعات بين الاتحاد الكاميروني و"لو كوك سبورتيف".

المحامي الكاميروني كريستيان بومو نتيمباني والذي يتخذ من باريس مقرًا له ويعمل وفق القانون الفرنسي يدعو إلى الوساطة بين الكيانين، لأنه يرى أن الأمر قد يؤدي حقًا إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم، مؤكدًا في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" الكاميروني: " أود أن أدعو الجميع إلى الهدوء والفهم كامل النطاق، القانون الفرنسي يحسم النزاع وهي نقطة لابد من أخذها في الاعتبار".

وأضاف: "أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة، رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم، وهنا لا يتعارض الأمر مع مسألة التدخل الحكومي المباشر، فيفا هنا يضع العقود القضائية المحلية بعين الاعتبار".