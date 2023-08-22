"أمر مؤسف" .. لاعبة المنتخب الإسباني تعلق على قبلة رئيس الاتحاد لزميلتها

تصريحات مثيرة من لاعبة منتخب إسبانيا بعد أزمة المونديال

تحدثت إيرين باريديس، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، عن القبلة المثيرة للجدل من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني إلى زميلتها بالمنتخب جينيفر هيرموسو.

وتسببت تصرفات رئيس الاتحاد الإسباني مع لاعبات المنتخب أثناء مراسم التتويج بلقب كأس العالم للسيدات، في انتقادات حادة له.

وقالت لاعبة برشلونة في مقابلة مع صحيفة "ABC"، عن أزمة روبياليس وجينيفر: "من الواضح أنها لفتة مؤسفة، لكننا سعداء للغاية بما حققناه ولا نريد أن يتم تشويه كل هذا، علينا أن نستمتع بهذا الإنجاز كثيرًا".

وعن مدربها بالمنتخب قالت إيرين باريديس، :" إنه شخص مقرب يعرفنا جيدًا ويحاول دائمًا أن ينقل إلينا الكثير من الراحة لأنه يثق بنا كثيرًا".

وأضافت:"صحيح أن هناك زميلات لنا لم يتمكنوا من التواجد معنا، وآخرون قرروا بشكل مباشر عدم المشاركة لكنهم ساهموا سابقًا كثيرًا مع الفريق، وساعدونا على التأهل، ومن أجلنا جميعًا كان علينا التنافس وعرفنا كيفية القيام بذلك وعلينا أن نستمر".

واختتمت تصريحاتها عن دور الاتحاد الإسباني، قائلة: "أعتقد أن الوقت الآن هو للاستمتاع ثم الاستمرار في التحسن لأن كرة القدم تتطور كثيرًا ونحن قادرون على الاستمرار في القمة".