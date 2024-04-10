"أمر مشين" .. مدرب إنتر ميامي يرد على تصريحات "القزم الممسوس" ميسي

حرب تصريحات قبل المواجهة المرتقبة

تحدث مدرب إنتر ميامي تاتا مارتينو قبل مواجهة ناديه ضد مونتيري وعلق على التسريب المهين لنجمه ليونيل ميسي.

وانتشر تسريب صوتي لمساعد مدرب مونتيري وصف فيه ميسي "بالقزم الشيطاني الممسوس"، مما أشعل الأجواء قبل لقاء العودة بين الناديين لحساب دوري أبطال الكونكاكاف.

وقال مارتينو عن الأمر في المؤتمر الصحفي للقاء: "عند الحديث عن شخص مثله في اللعبة منذ 17 عاماً لا يحتاج لتحفيز إضافي، سواء في لقاء ودي أو رسمي".

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وأضاف: "لا أعتقد أنه سيفكر في المباراة بأي شكل غير تنافسي، وهذا ما أنتظره من الفريق ككل وليس ميسي فقط".

وأتبع: "مباراة تولد الحماس على الأقل من طرفنا ولذا يعد أمراً مشيناً أن نتحدث عن أمور تحدث ولا علاقة لها بالكرة، إضاعة الوقت في تلك الأمور لا يستحق وليس صحيحاً".

وخسر إنتر ميامي لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 على أرضه، وسط أجواء مشحونة واشتباكات بين ميسي ولاعبي الفريق الأمريكي مع خصومهم رغم غياب الأرجنتيني عن اللعب بداعي الإصابة وقتها.