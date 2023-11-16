أمر جنوني .. هذا ما أصاب هالاند بـ"الدهشة" في مسيرة كريستيانو رونالدو!

إرلينج هالاند يتحدث عن كريستيانو رونالدو

أعرب النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إعجابه الكبير بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو الذي مثّل أكبر أندية العالم، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وكشف هالاند في تصريحات لـ"TV2"، عن أنه يتابع مقاطع رونالدو بـ"استمرار"؛ خاصة في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأثناء تواجده مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

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ووصف النجم النرويجي، مسيرة الأسطورة البرتغالية بـ"الجنونية"؛ خاصة عند تحويل مركزه من الجناح إلى قلب الهجوم.

وقال: "ما فعله كريستيانو رونالدو.. أن يكون جناحًا في سنواته الأولى مع عالم الساحرة المستديرة، ثم مهاجمًا بعد ذلك؛ هو أمرًا جنونيًا ولا يصدق!".

وأكد إرلينج هالاند، على أن مهاجم نادي النصر، هو مصدر إلهام له؛ من أجل تحقيق النجاحات على المستوى الجماعي والشخصي.