"أمر آخر يشغلني" .. تعليق مفاجئ من إيريك تين هاج بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

شاهد تصريحات تين هاج بشأن إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد

أثار الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، بشأن مستقبله مع الفريق، وذلك بعد قيادته للشياطين الحمر للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت.

وقال تين هاج عقب المباراة خلال تصريحات لـ "BBC" بعد سؤاله بأن فريقه كان قادرًا على احتلال مركز أفضل من الثامن بالدوري الإنجليزي لو قدم ما قدمه أمام سيتي: "أنا هنا منذ عامين، ولم نلعب مكتملين الصفوف سوى في 3 أو 4 مباريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المدرب الهولندي: "لعبنا مباراتنا في النهائي ضد سيتي ويغيب عنا لاعبو مهمون مثل هاري ماجواير ولوك شو وكاسيميرو".

وبعد سؤاله عن إمكانية رحيله، قال تين هاج: "لا يشغلني هذا الأمر، الشيء الوحيد الذي أفعله هو إعداد الفريق وتطويره، وهذا هو المشروع بالنسبة لي".

واختتم إيريك تصريحاته قائلًا: "هنا في إنجلترا جيدون في الدفع باللاعبين والإدارة إلى الأعلى، ثم مهاجمتهم عندما يظهرون بشكل سيء في مباراة".