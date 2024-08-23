"أغلى حامل فنجان" .. نجمة أمريكا تطلب استبدال ميداليتها في أولمبياد باريس!

واقعة غريبة للاعبة منتخب أمريكا لكرة القدم

كشفت لين ويليامز لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، عن تحطم الميدالية الأولمبية الذهبية التي حصلت عليها مع بلادها في أولمبياد باريس 2024.

ويليامز كانت جزءًا من قائمة الولايات المتحدة التي وقفت على منصة التتويج في فرنسا، وشاركت في جميع المباريات الست خلال البطولة، والتي انتهت بفوز الفريق على البرازيل في المباراة النهائية.

وبعد أسبوعين فقط من ظهورها على منصة التتويج للحصول على ميداليتها، قالت صاحبة الـ31 سنة إنها تحطمت وأشارت إلى التقدم بطلب للحصول على ميدالية بديلة.

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وأوضحت ويليامز في مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك":"كيف كسرت ميداليتي؟ وكيف أصبحت بمثابة أغلى حامل فنجان في العالم، من الواضح أن الميدالية بها خيط صغير وكذلك قضيب يحمل الشريط حول رقبتي، من الواضح أنكم جميعًا رأيتموني أتأرجح بعض الشيء في الاحتفالات، ولكن المفارقة أن هذا ليس السبب في كسر الميدالية، أنا متأكدة من ذلك".

وأضافت:"حركاتي لم تساعد حتى على كسر الميدالية، كنت أحملها على كتفي مثل أي حقيبة صغيرة وكنت أقفز وأرقص مثل الجميع، الميدالية سقطت وذهبت لاستعادتها، ووجدت أنها تعرضت للخدش والقضيب الصغير اختفى، لذلك لا أعرف ما حدث، القضيب انفصل وسقط على الأرض".

وتابعت:"كما قلت، ربما حركتي المفرطة ساهمت فيما حدث، ولكني أعتقد أنه كان ينبغي تحسين الميدالية وجعلها أكثر متانة، وبكل أمانة لا يمكن توجيه اللوم لي على ما حدث".

وفي نهاية حديثها أكدت اللاعبة الأمريكية أنها تحدثت إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إصلاح الميدالية أو استبدالها، وأشارت إلى أنها تنتظر الرد في الوقت الحالي، بوجود فرصة للحصول على ميدالية أخرى بشرط إثبات أن الأولى كانت تالفة.