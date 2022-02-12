أمرابط مرشح لمزاملة صلاح في الدوري الإنجليزي

نجم وسط المغرب متألق في كأس العالم

يبدو أن تألق سفيان أمرابط نجم وسط المغرب في كأس العالم قطر 2022 ملاحظ بقوة من أندية الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح.

لاعب وسط فيورنتينا يُقدم أداءً مذهلًا مع أسود الأطلس وقد لعب دورًا رئيسيًا في تأهله لدور الـ16، وهو ما جعله على رأس الأهداف المتابعة في الملاعب القطرية.

الصحفي فلوريان بليتينبيرج من قناة سكاي سبورت أوضح عبر تويتر عن متابعة العديد من أندية الدوري الإنجليزي لأمرابط خلال وجوده في كأس العالم، مشيرًا إلى أن ليفربول أحد أكثر الأندية المهتمة بضمه.

وأوضح أن راتب اللاعب المغربي يدور حول 3-4 مليون يورو بجانب المكافآت، فيما يُقدر سعره حاليًا بما يزيد عن الـ30 مليون يورو.

يُشار إلى أن المغرب تصدرت مجموعتها في كأس العالم بعد التعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا، وستواجه إسبانيا في دور الـ16.