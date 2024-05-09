"أمارس أكبر قدر من الضغط" .. ماكرون يقر بحقيقة مثيرة عن ريال مدريد ومبابي

رئيس فرنسا يجعل الأمر قضية قومية!

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلجوئه إلى سلاح الضغط على ريال مدريد، من أجل إجبارهم على إطلاق سراح النجم كيليان مبابي، للمشاركة في دوري الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكان كيليان مبابي، قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث يرحل بعد نهاية عقده بالمجان إلى ناديه الجديد، والذي أكدت كل التقارير الصحفية أنه العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأجرى ماكرون مقابلة مع شبكة "RMC"، تلقى خلالها سؤالًا حول موقفه من حرمان مبابي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية خلال الصيف الجاري، ليرد الرئيس الفرنسي بتصريح مثير للجدل: "بالطبع آمل أن يشارك مبابي في الألعاب الأولمبية".

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وأضاف: "على أية حال، فإنني أمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على ما يسمى بنادي المستقبل، لكن الأمر نفسه دائمًا، نفكر في مباراة تلو الأخرى. أولًا هناك البطولات الأوروبية وأتمنى لو تمكنت فرنسا من الفوز بها".

وكان ريال مدريد قد أعلن رفضه السماح لجميع لاعبيه بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مستندًا على أن البطولة لا تندرج ضمن أجندة مسابقات الاتحاد الدولي "فيفا" ومن حقه الاحتفاظ بلاعبيه.

في المقابل، صرح مبابي في أكثر من مناسبة برغبته في قيادة منتخب بلاده تحت 23 عامًا والمشاركة بالدورة الأولمبية، لكنه أوضح أنه لن يدخل في نزاع مع أحد لتحقيق هذه الرغبة.