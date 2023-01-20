أمارال يصل وخلاف بين الإدارة وموسيماني يؤجل صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي قام بعدة صفقات جيدة خلال يناير الجاري

Shahid

وصل ماركوس أمارال مهاجم الأهلي الجديد الأراضي السعودية مساء اليوم تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقود والانطلاق رسميًا في مغامرته الجديدة مع النادي السعودي.

الأهلي يتحرك جيدًا جدًا في سوق الانتقالات الشتوي، حيث كان قد وقع مع فهد الرشيدي لاعب التعاون بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وقد خاطب ناديه لشراء المدة المتبقية في العقد ومازال ينتظر رده، وقد أعلن رسميًا تعاقده مع منصور الشمري لاعب النصر ومودو بارو لاعب جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي وبصدد التوقيع مع أمارال.

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النادي يستهدف كذلك التوقيع مع محمد الكويكبي وسميحان النابت، كما كشف الصحفي نايف العتيبي عن وجود اتفاق مع نجمين عربيين أحدهما سيكون الأجنبي الجديد في الفريق.

وأوضح العتيبي أن ما يؤجل إتمام الصفقة هو الخلاف بين الإدارة والمدرب بيتسو موسيماني حول هوية اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن صفوف الفريق لإفساح المجال لتسجيل الجديد.

وأضاف أن الإدارة ترغب في رحيل الكاميروني فرانك كوم فيما يريد المدرب الجنوب إفريقي التخلي عن هشام فايق، وحتى الآن لم يُحسم الخلاف بين الطرفين.

يُشار إلى أن الأهلي تقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن الفيصلي في الصدارة ونقطتين عن الأخدود في الوصافة وبنفس رصيد الحزم صاحب المركز الثالث، وذلك مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

Shahid