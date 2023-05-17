خاص | أليماني يفجر مفاجأة ويتراجع عن مغادرة برشلونة

بعد يوم واحد من رحيل جوردي كرويف

في تطور سريع وغير متوقع في الأحداث، عرض ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة في برشلونة على الرئيس جوان لابورتا الاستمرار بالنادي.

برشلونة سبق أن أعلن في مطلع شهر مايو الجاري عن رحيل أليماني، تمهيدًا لخوضه تجربة مختلفة مع فريق آخر، وسط أنباء قوية حول انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي.

مصادر خاصة لموقع "جول" كشفت عن مستجدات جديدة حدثت خلال اجتماع لابورتا مع أليماني اليوم، الأربعاء بمقر النادي الكتالوني، بعد يوم واحد من رحيل جوردي كرويف من منصبه كمدير رياضي.

وأشارت المصادر إلى أن أليماني أخبر لابورتا برغبته في استكمال المشروع الرياضي الذي بدأه في برشلونة قبل عامين، لأنه يشعر أن هذا المشروع ملكه ويجب عليه إكماله حتى النهاية.

وهو الأمر الذي وافق عليه لابورتا، حيث رحب كثيرًا ببقاء أليماني في برشلونة للحفاظ على استقرار المشروع الحالي للنادي، بعدما قرر التراجع عن فكرة الانتقال إلى إنجلترا لخوض تجربة مختلفة مع المدرب أوناي إيمري في أستون فيلا.

يذكر أن برشلونة احتفل مؤخرًا بتحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد الفوز على إسبانيول، ليحسم المسابقة على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.