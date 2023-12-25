أليكس تيليس وروبن نيفيش يُشعلان صراعًا جديدًا بين النصر والهلال

التنافس بين الفريقين العملاقين لا يتوقف داخل الملعب وخارجه

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أشعل روبن نيفيش نجم وسط الهلال وأليكس تيليس ظهير أيسر النصر صراعًا جديدًا بين الناديين في دوري روشن السعودي.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط عن النصر الذي تتبقى له مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، الفريق سيُعيد الفارق إلى 7 نقاط حال الفوز بها.

حساب دوري روشن عبر منصة إكس طرح الأهداف الثلاثة المرشحة للفوز بلقب هدف الجولة الـ18 من البطولة، وقد ضمت هدفي نيفيش أمام أبها وتيليس ضد الاتفاق بجانب هدف نيكولاي ستانشيو في مرمى الطائي.

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حساب دوري روشن طلب من المغردين التصويت على الهدف الأجمل وقد بدأ ذلك صراعًا بين جمهوري فريقي العاصمة السعودية، ويشهد التصويت تفوقًا واضحًا لهدف نجم الهلال حتى لحظة كتابة تلك السطور.

هدف نيفيش يمتلك حاليًا 67% من الأصوات مقابل 30% فقط لهدف مدافع النصر، فيما دفع لاعب وسط ضمك ضحية هذا الصراع بعدم حصوله سوى على 2.5%.

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