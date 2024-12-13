لاعب فياريال لن يرحل في يناير

أكد أليكس بايينا، لاعب فياريال، تجاوز تمامًا خلافه السابق مع الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يمضي قدمًا ويغفر ويسامح هذه الأشياء.

وكان بايينا قد دخل في شجار مع فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، وصل إلى اشتباك بالأيدي بعد المباراة التي جمعت الفريقين في يناير 2023، وانتهت بانتصار الملكي (2-3).

ويعيش بايينا حاليًا أفضل أوقاته مع كرة القدم، حيث توج مع منتخب إسبانيا الأول ببطولة أوروبا "يورو 2024"، وبعدها بشهر تقريبًا فاز مع منتخب تحت 23 عامًا بذهبية أولمبياد باريس الأخيرة.

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ويشارك أليكس بايينا بصفة منتظمة مع فياريال وقدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال العام الذي شارف على نهايته.

وقال بايينا في تصريحات لشبكة "ريليفو": "لقد كان أفضل عام ونصف في حياتي الكروية، صحيح أنني لم أكن هنا لفترة طويلة ولكنني سعيد للغاية بالمستوى الذي أقدمه".

وأضاف: "الخلاف مع فيدي فالفيردي أصبح خلف ظهري تمامًا، لقد حدثت أشياء في الماضي وهذا كل شيء، أنا أسامح كل ما حدث لأنه للمضي قدمًا عليك أن تعرف كيف تسامح وتنسى؛ من جانبي، كل شيء على ما يرام".

وذهب أليكس إلى أبعد من ذلك، حيث لم يرفض الحديث مع فالفيردي في المستقبل إذا حان الوقت، قائلًا: "لم أتحدث معه، كان علينا أن نواجه بعضنا البعض عدة مرات بعد ما حدث وكان الأمر طبيعيًا تمامًا. إذا تمكنا يومًا ما من التحدث وتوضيح ما حدث، فلنفعل ذلك".

وحسم بايينا الجدل بشأن إمكانية رحيله عن فياريال في الانتقالات الشتوية المرتقبة، قائلًا: "رغبتي واضحة وهي البقاء في فياريال على الأقل حتى نهاية الموسم".