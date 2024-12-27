إصابة "مفاجئة" تضرب أليكساندر ميتروفيتش .. والكشف عن مصيره من كلاسيكو الهلال والاتحاد

الشارع الرياضي السعودي يترقب كلاسيكو الهلال والاتحاد الكبير..

قبل 11 يومًا تقريبًا من كلاسيكو الكرة السعودية الكبير أمام الاتحاد؛ تعرض أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإصابة مفاجئة.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالإله المرحوم تحت عنوان "عاجل"، خضوع ميتروفيتش لفحوصات بـ"الرنين المغناطيسي" في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، مساء اليوم الجمعة.

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المرحوم كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الفحوصات التي خضع لها مهاجم الزعيم الهلالي في المسشفى؛ أثبتت وجود "شد بسيط" في عضلة الفخذ.

وأكد الإعلامي الرياضي أن هذه الإصابة لن تمنع أليكساندر ميتروفيتش، من التواجد في كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والاتحاد، ضمن منافسات ربع نهائي الكأس.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش سجل 20 هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.