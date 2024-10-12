أليسون ليس على خارطة بايرن ميونخ.. كشف خطة البافاري لاستبدال نوير

أليسون خارج حسابات بايرن ميونخ...

أفادت تقارير صحفية عن خروج أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، من حسابات بايرن ميونخ، للتعاقد معه بدلًا من مانويل نوير حارس الفريق البافاري، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد مانويل نوير، مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي ولم يدخل الطرفان حتى الآن في مفاوضات لتجديد العقد، وسط أنباء عن اهتمام الفريق البافاري بالتعاقد مع حارس بديل.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن أنباء انضمام أليسون إلى بايرن ميونخ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم تفكر الإدارة في التعاقد معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونخ، يستهدف تجديد عقد نوير صاحب الـ 38 عامًا، في الفترة القادمة حتى عام 2026، على أن يكون ألكسندر نوبل، لاعب الفريق البافاري والمعار حاليًا إلى شتوتجارت، هو خليفته.

جدير بالذكر أن عقد أليسون، ينتهي مع ليفربول في صيف 2027، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن الحارس البرازيلي، مستمر مع فريقه ولن يرحل قبل نهاية عقده.