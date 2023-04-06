أليسون بيكر عن شجاره مع جوردان هندرسون أمام تشيلسي: نحن مقاتلان!

أليسون يكشف سر شجاره مع جوردان هندرسون خلال مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي..

علق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول على شجاره مع قائد "الريدز" جوردان هندرسون، خلال مباراة الفريق أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت لحظة غريبة، حيث لم يخجل أي لاعب من إخفاء أفكاره، فقد قام هندرسون بتوبيخ أليسون داخل منطقة الجزاء، مما أدى إلى مشادة كلامية بين الثنائي، قبل أن يتدخل جويل ماتيب لفض الاشتباك.

أليسون، وفي تصريحات للنسخة البرازيلية من شبكة "ESPN" الرياضية، قال عن ذلك الموقف: "أنا وهندرسون شخصان مقاتلان، ونضحي بحياتنا من أجل الفريق، وفي الملعب لا توجد طريقة لتقول من فضلك".

وأضاف: "لذا يبدو أحيانًا أن الحالة المزاجية متوترة، لكن هناك شخصان يحاولان إصلاح الأمر، والقيام بالأشياء بأفضل طريقة لصالح الفريق ومحاولة المساعدة، بالطبع كان الأمر صعبًا، لقد كان الموسم تحديًا كبيرًا".

وأكمل: "نحن بشر ونشعر مثل أي شخص آخر، نشعر بالإحباط عندما يحدث شيء سلبي، نفرح عندما نكون بصحة جيدة، لكن الفرق في كرة القدم هو أننا لا نستطيع أن نقضي وقتًا طويلاً في التأسف لأن هذا هو الجانب الجيد في كرة القدم".

واختتم أليسون تعليقه على الحادث قائلًا: "عندما تسوء الأمور، بعد يومين أو ثلاثة أيام من مباراة لا يلعب فيها الفريق بشكل جيد، هناك بالفعل فرصة يمكن أن تظهر مرة أخرى، هذا هو التحدي الذي نواجهه هذا الموسم، ستظهر كل مباراة جودتنا الحقيقية وسنلعب معًا كفريق واحد".