أليجري لن يأتي وحيدًا إلى الهلال .. "سيتعاقد مع هذا اللاعب إذا وافق على العرض"

حدد ماسيميليانو أليجري أولى صفقاته في حال الموافقة على عرض تدريب نادي الهلال

حدد المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجيري، أولى صفقاته في نادي الهلال؛ إذا وافق على عرض تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

أليجري الذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس الإيطالي، حتى 30 يونيو 2025، تلقى عرضًا ضخمًا لقيادة الهلال؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن ترحيبه بتدريب الفريق، أو رفضه الفكرة تمامًا.

ومن ناحيتها، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رفض النجم الإسباني ألفارو موراتا، عرض نادي التعاون؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأِشارت الصحيفة، إلى أن التعاون، عرض على موراتا، راتبًا سنويًا يقدر بـ50 مليون يورو، إلا أن النجم الإسباني، لا يرى نفسه يلعب في فريق، لا ينافس على البطولات.

وأوضحت أن اللاعب قد يوافق على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية؛ حال تلقيه عرضًا رسميًا من الهلال، مؤكدة على أن تعاقد الأخير مع أليجري، سيسهل من الصفقة كثيرًا، خاصة أن الثنائي يرتبط بعلاقة قوية، منذ عملا معًا في يوفنتوس.

جدير بالذكر أن موراتا البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط بعفد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حتى 30 يونيو من عام 2024.