أليجري يثير الجدل في مدرجات توتنهام .. مكالمة فيديو مع بوجبا ورد قاطع على تدريب روما

المدرب الإيطالي يستعد لمهمة طارئة في إنجلترا

أثار المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، جدلًا واسعًا بظهوره في مدرجات ستاد توتنهام هوتسبيرز، لمتابعة مباراة الفريق الإنجليزي أمام ضيفه روما الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وربطت عدة تقارير صحفية، بين مدرب يوفنتوس السابق والعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رحيله عن البيانكونيري في أعقاب تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا، عقب الفوز على أتالانتا في النهائي، بداعي "سوء السوك".

ووفقًا لشبكة "توتو سبورت" الإيطالية، يتواجد أليجري في إنجلترا لأنه يأخذ دورة في اللغة الإنجليزية، لتحديث نفسه والنمو من جميع وجهات النظر وحتى يكون مستعدًا في حالة استدعائه لأي مهمة طارئة في البريميرليج.

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وأشارت الشبكة، إلى أن أحد مشجعي روما توجه إلى أليجري في المدرج وسأله: "هل أنت هنا لأنك ستتولى تدريب روما العام المقبل؟"، لكن المدرب الإيطالي لوح مرارًا وتكرارًا بالرفض.

واستمتع أليجري، بالمباراة التي شهدت تواجد عدد من اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته مثل باولو ديبالا، كولوشيفسكي، بينتانكور، باريديس وسولي.

وفي الوقت نفسه، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يمكن فيه رؤية أحد المشجعين وهو يمرر هاتفه المحمول إلى أليجري الذي دخل في مكالمة فيديو مع لاعبه السابق بول بوجبا.

ورصدت العدسات رد فعل أليجري، الذي ابتسم وقال: "أوه بول"، حيث دخل في وصلة مزاح مع لاعبه السابق الذي حقق معه نجاحات مبهرة خلال فترة تواجد الثنائي في يوفونتوس.

ويستعد بوجبا للعودة إلى التدريبات في يناير المقبل، على أن يصرح له بلعب المباريات مع فريقه الجديد في مارس 2025، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه، في ظل عقوبة مفروضة عليه بسبب تعاطي المنشطات.

وكان لاعب خط الوسط الفرنسي، قد تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرًا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية.