ألونسو يتحدى ريال مدريد وبرشلونة من أجل "جوهرة تاج ليفركوزن"!

النجم الألماني المتوهج غير قابل للمس

أصبح باير ليفركوزن مع تشابي ألونسو أحد أهم المشاريع في أوروبا خلال هذا الموسم، لذلك من الطبيعي أن تحاول الأندية الانقضاض على أبرز نجوم الفريق.

ألونسو نفسه ارتبط بالرحيل إلى ليفربول أو بايرن ميونخ، ولكنه استقر على البقاء لاستكمال مشروعه والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد التمكن من حسم النسخة الحالية للدوري الألماني.

شبكة "ريليفو" الإسبانية، سلطت الضوء على محاولات فرنادو كارو رئيس مجلس إدارة ليفركوزن، وسيمون رولفيس المدير الرياضي، بالإضافة لألونسو، من أجل الحفاظ على قوام الفريق الرئيسي كما هو.

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التكهنات أثيرت مؤخرًا حول جوهرة الفريق فلوريان فيرتس، وسط أحلام لريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد معه بسبب مستوياته المبهرة منذ ظهوره الأول في 2020 وحتى الآن، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 19 في 43 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الحالي.

ولكن الجميع يتفق على بقاء فيرتس الذي يعتبره ألونسو بمثابة "الجوهرة" في تاج فريقه، بالإضافة كذلك للعمود الفقري للفريق الذي لا يمكن التفاوض على رحيله، ومعه بعض العناصر الأخرى مثل جوناثان تاه، فيكتور بونيفيس وجرانيت جاكا.

ووضع ليفركوزن قائمة أخرى من اللاعبين الذين لا يمكن الاقتراب منهم، وأبرزهم جيريمي فريمبونج المُراقب من أندية الدوري الإنجليزي، وكذلك بيير هينكابي، ومن المتوقع أن يتم رفض أي محاولة لضمهما.

وبالنسبة للثنائي فالأمور تبدو صعبة للغاية، لأن عدد الأندية الراغبة في ضمهما كبير للغاية ولا يُمكن تجاهله، لذلك سيكون التحدي في غاية الصعوبة على ألونسو وإدارة ليفركوزن لتجنب أي خسارة محتملة.