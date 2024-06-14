ألونسو: لم أكن أعلم كلمة "نيفركوزن" وهذه الليلة هي الأكثر إذلالًا بمسيرتي!

البداية كانت صعبة للمدرب الإسباني في ألمانيا

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، عن اللحظة الأصعب في مسيرته التدريبية، قبل أن يصبح أحد أفضل المدربين على مستوى العالم.

ألونسو دخل التاريخ من أوسع أبوابه مع ليفركوزن الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق للفوز بالثنائية المحلية "الدوري وكأس ألمانيا"، ليرتبط اسمه بكبار أوروبا مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول، ولكن الأمور لم تكن مشرقة بهذه الطريقة في بداية مشواره.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لـ"The Players Tribune":"خسرنا وقتها أمام بورتو بنتيجة 3/2، وقلت بعدها، لا يمكننا الآن سوى التحسن في المباراة القادمة، وبمجرد أن بدأ اللقاء، كل أفكاري خرجت من النافذة، كل ملاحظاتي وأبحاثي التكتيكية اختفت، والنتيجة أننا خسرنا 5/1 أمام آينتراخت فرانكفورت، وبعدها قال الناس:لماذا وقعنا مع هذا الرجل من ريال سوسييداد B، شعرت بالكثير من الذل في هذه الفترة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن صداقته مع ميكيل أرتيتا:"كنت محظوظًا بوجود صديق في منطقتنا كان أيضًا شغوف بكرة القدم، كان اسمه ميكيل، كنا نذهب كل يوم إلى الشاطيء للعب التنس وركوب الأمواج وبالطبع ممارسة كرة القدم، ربما هذا الصبي هو الأكثر جنونًا مني باللعبة".

وعن مفاوضات ليفركوزن معه:"لأكون صادقًا تمامًا، قبل عام ونصف تلقيت مكالمة هاتفية من سيمون رولفس، يسألني إذا كنت مهتمًا بالمجيء إلى النادي، لم يكن لدي أي فكرة عن مصطلح "نيفركوزن"، كنت ساذجًا وقتها ولم أعمل كمدرب في أي فريق من فئة المحترفين".

وكان يُعرف مصطلح "نيفركوزن" أو "Neverkusen" في الكرة الألمانية، في إشارة إلى فشل ليفركوزن المستمر في الحصول على البطولات، والاكتفاء أحيانًا بالحصول على المركز الثاني.

وفي نهاية حديثه قال ألونسو أن تعادله مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2/2 في موسم 2022/2023، كان بمثابة نقطة التحول في مسيرته مع النادي الألماني.