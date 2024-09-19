ألن يبث البطولة أحد؟ "فيفا" يعقد قمة إعلامية طارئة حول كأس العالم للأندية

بطولة شابتها الكثير من الانتقادات والجدل..

أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إحاطة إعلامية طارئة مع مسؤولي البث التليفزيوني الأبرز في العالم بحيث تعقد قمة إعلامية يوم الجمعة في إطار محاولته لإغراء جهات البث بالحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية في نسخة 2025،

وفشل "فيفا" حتى الآن في الإعلان عن صفقة بث واحدة للبطولة التي تقام بشكل جديد بدءًا من العام المقبل، وبمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

المشاركة الشخصية لإنفانتينو تشير إلى مستوى القلق الذي يسيطر على "فيفا" قبل النسخة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقًا، والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة بين يونيو ويوليو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، لم يعلن "فيفا" بعد عن جهات البث أو الأماكن أو أماكن التدريب أو الجهات الراعية للبطولة، التي ستقام بعد تسعة أشهر فقط!.

الأندية المتنافسة في البطولة المكونة من 32 فريقًا – بما في ذلك ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي – لم يتم إخبارها رسميًا بعد بعوائد المشاركة أو الجوائز المالية التي ستكون متضمنة في المسابقة.

صحيفة "ذا أثليتيك" تشير إلى أن أكبر الأندية الأوروبية خصصت ميزانية لتحقيق أرباح غير متوقعة تزيد عن 50 مليون دولار (37.6 مليون جنيه إسترليني)، وفي بعض الحالات أكثر بكثير، ومع ذلك فمن غير الواضح بشكل متزايد كيف سيمول الفيفا هذا المبلغ!.

كان "فيفا" قد أجرى سابقًا مناقشات مع شركة "آبل" بشأن صفقة عالمية لبث البطولة، لكن هذه الصفقة لم تكتمل، مما يعني أن "فيفا" كان عليه أن يفتح بعد ذلك مناقصة في يوليو من هذا العام لجذب رعاة البث من جميع أنحاء العالم للمشاركة في أول بطولتين لعامي 2025 و2029، لكن حتى هذا لم يفلح!.. ولهذا تم عقد القمة الطارئة.