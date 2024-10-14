"أحرج أسطورة ألمانيا بمساعدة ناجلسمان" .. لقطة العظماء تلخص ليلة باومان الرائعة ضد هولندا رغم غياب ثقة نوير وتير شتيجن

حارس جديد يظهر بقميص منتخب ألمانيا..

بعمر الـ34 سنة.. جاءت الفرصة أخيرًا إلى أوليفر باومان، حارس مرمى نادي هوفنهايم الألماني؛ للمشاركة مع منتخب "المانشافت"، للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

باومان حصل على فرصته مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بعد اعتزال الحارس المخضرم مانويل نوير "دوليًا"، وإصابة مارك أندريه تير شتيجن "الخطيرة"، بتمزق كامل في أربطة الركبة.

وفي ظهوره الأول.. نجح حارس هوفنهايم في الحفاظ على "نظافة شباكه"؛ حيث فاز منتخب ألمانيا (1-0) على نظيره الهولندي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

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هدف ألمانيا الوحيد في الشباك الهولندية؛ سجله جيمي ليولينج، مهاجم الفريق المحلي شتوتجارت، في الدقيقة 63 من عمر المباراة؛ بعد أن أحرز هدفًا في الدقيقة الثانية، تم إلغائه بحجة التسلل.

كيف ظهر باومان في مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني؟!

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أكثر ما لفت الانتباه بخصوص أوليفر باومان؛ هو أنه لا يتمتع بنفس "ثقة" نوير أو تير شتيجن، في التمرير الأرضي لزملائه بخط الدفاع، أو بناء الهجمات من الخلف.

وكان باومان يقف على الكرة كثيرًا، قبل التمرير إلى زملائه في الخط الخلفي؛ بل أنه في الأغلب ما كان يرفض المخاطرة، ويفضل "التمرير الطولي" إلى المهاجمين.

وبعيدًا عن هذه النقطة.. لم يتعرض حارس نادي هوفنهايم لـ"اختبارات حقيقية"، أمام منتخب هولندي متواضع من الناحية الهجومية، في مباراة ليلة الإثنين؛ إلا في لقطة وحيدة فقط.

ووضع يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، خطة محكمة لـ"تقليل" الهجمات الهولندية، على مرمى حارسه أوليفر باومان.

وخلال الشوط الأول.. كان الضغط الألماني على هولندا، يبدأ من مهاجمي "المانشافت"؛ خاصة اللاعب سيرج جنابري، الذي قطع أكثر من كرة في الثلث الأمامي، مثلما فعل في الهدف "الملغي" الذي جاء في الدقيقة الثانية.

الضغط الألماني قل نسبيًا في الـ45 دقيقة الثانية؛ بسبب المجهود البدني الذي بُذِل في الشوط الأول، بالإضافة إلى تغييرات رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، والتي طورت من أداء فريقه نسبيًا.

تراجع الضغط الألماني تسبب في بعض الهجمات على مرمى باومان؛ حيث اصطدمت تسديدة تشافي سيمونس في "العارضة"، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وجاءت اللقطة الأبرز في المباراة بالكامل، في الدقيقة الأخيرة؛ عندما أنقذ باومان هدفًا محققًا لمنتخب هولندا - على طريقة عظماء حراسه المرمى -، بعدما تصدى بـ"يدٍ واحدة فقط" لتسديدة صاروخية من دونيايل مالين، كانت في طريقها إلى شباكه؛ ليمنح "المانشافت" 3 نقاط غالية.

وبصفة عامة.. قدّم أوليفر باومان مستوى مُرضي للغاية، في ظهوره الأول مع المنتخب الوطني؛ ليوجه رسالة "محرجة" إلى أوليفر كان، أسطورة حراسة المرمى الألمانية، الذي أكد أنه يفضل الاعتماد على أليكساندر نوبل، بعد اعتزال نوير وإصابة شتيجن.