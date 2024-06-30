ألمانيا ضد الدنمارك | الدقيقة المجنونة .. وتوني كروس يُبهر حتى آخر ثانية!

منتخب الدنمارك تألق وألمانيا خطفت البطاقة

حدث ما كان منتظر، وتأهل المنتخب الألماني إلى الدور ربع النهائي ببطولة يورو 2024، على حساب نظيره الدنماركي، في ليلة خاصة لتوني كروس وسيناريو شهد تغيير دفة المباراة خلال دقيقة واحدة فقط.

منتخب ألمانيا حقق الفوز على نظيره الدنماركي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك لينتظر الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا التي ستقام مساء الأحد.

المنتخب الدنماركي قدم شوط أول مثالي وكان من الممكن أن يُسجل في أي لحظة، ولكن الخبرة الألمانية سيطرت على المباراة وحسمتها لصالحها.

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دقيقة مجنونة!

شهدت مواجهة ألمانيا والدنمارك دقيقة مجنونة، بعدما ألغى حكم المباراة هدف لصالح الدنمارك بالدقيقة 51 سجله أندرسن من عمر المباراة، بسبب التسلل.

وبعدها بالدقيقة 52 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب ألمانيا، بعدما ارتطمت الكرة في يد نفس اللاعب الذي سجل الهدف الملغي وهو اندرسن.

ونجح هافيرتز في تسجيل هدف التقدم الألماني بالدقيقة 53 من عمر المباراة، لتتحول دفة المباراة تمامًا بدلًا من تقدم الدنمارك إلى تقدم ألمانيا بهدف دون رد.

توني كروس .. دافع المباراة الأخيرة

فرض كروس نفسه كواحد من نجوم المباراة، بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مواجهة ألمانيا ضد الدنمارك، ليقدم واحدة من أفضل مبارياته مع منتخب بلاده.

أصبح الآن كروس يلعب كل مباراة مع ألمانيا في اليورو، وكأنه يلعب آخر مباراة له، لأنه في حالة خروج الماكينات من البطولة فهذا يعني اعتزاله كرة القدم نهائيًا، ولذلك فالدافع كبير جدًا للاعب وسط ريال مدريد المعتزل.

ولعب كروس أدوار فنية أكثر من رائعة، حيث ظهر في حالتي الدفاع وبناء الهجمات كمدافع ثالث، حيث استطاع أن يتحكم بقدراته في رتم المباراة، وأن يحرك جميع مفاتيح الألمان.

على الرغم من أن كروس قرر اعتزال كرة القدم، إلا أنه يواصل تقديم الدروس للجميع حتى آخر دقيقة له داخل المستطيل الأخضر.