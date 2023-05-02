ألقى حجرًا في الماء الراكد.. كيليان مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بخطوة جريئة!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Kylian Mbappe PSG Lorient Ligue 1 30042023Getty
انتقالاتالدوري الفرنسي - ليج 1باريس سان جيرمانريال مدريدكيليان مبابي

الفرنسي الدولي يحيي آمال ريال مدريد

يخطط الفرنسي كيليان مبابي لإلقاء حجر في الماء الراكد حيال مستقبله في باريس سان جيرمان، في لحظة لا تعد جيدة لكتيبة المدرب كريستوف جالتييه خصوصًا بعد الهزيمة المفاجئة على أرض حديقة الأمراء بثلاثية من لوريان.

يأتي هذا في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا وتبقي بطولة الدوري الفرنسي فقط لرفاق مبابي كي ينافسوا عليها وهم يحتلون الصدارة فيها رغم كل التعثرات.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أفادت بأن مبابي اتخذ خطوة هائلة في مستقبله، وهي أن التواصل مع ريال مدريد أتى منه هو وليس العكس.

إدارة بيريز تلقت من مبابي ما يفيد بضرورة الضغط على باريس سان جيرمان من أجل حسن الصفقة الصيف المقبل، وليس بنهاية عقده رسميًا في صيف 2024، الموعد الذي يقول الكثيرون إن وصول مبابي إلى ريال مدريد فيه سيكون حتميًا.

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