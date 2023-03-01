ألقى المنديل مبكرًا؟ تشافي هيرنانديز: ريال مدريد هو المرشح للفوز!

مدرب برشلونة يرى أن ريال مدريد هو المرشح للفوز في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..

يبدو أن حالة هناك حالة من التشاؤم في أروقة نادي برشلونة في ظل سلسلة الإصابات التي ضربت الفريق والهزيمة في آخر مباراتين.

حالة التشاؤم ظهرت بوضوح في تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي تقام مساء الخميس على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ومع إقامة مباراة الإياب بعد شهر، فإن هناك شعورًا بين البعض بأن مجرد الخروج من مباراة الذهاب على قيد الحياة سيكون نتيجة جيدة، لدرجة أن أحد الصحفيين سأل تشافي عما إذا كانت الخسارة بفارق ضئيل تعد أمرًا جيدًا في ضوء حالة برشلونة حاليًا.

واعترف تشافي بأن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للفوز، حيث قال: "لقد فازوا بالألقاب ونحن في طور البناء، لقد تغلبنا عليهم بفضل كرة القدم غير العادية العام الماضي، لكنه أيضًا ريال مدريد الذي سحق ليفربول على ملعبه".

وأضاف: "يجب أن أكون صادقًا، فأنا أراهم المفضلين بشكل واضح، نحن نتحدث عن الأبطال الحاليين للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن يمكننا أن نؤذيهم، لقد أظهرنا بالفعل أنه يمكننا القيام بذلك، أعتقد أن المواجهة ستكون متقاربة للغاية".

واختتم تشافي: "الخوف يعطينا أشياءً سلبية، علينا التفكير بشكل إيجابي، لقد تنافسنا بشكل جيد حتى الآن، سوف نتنافس وجهًا لوجه، وسنظهر نموذجنا الخاص بكرة القدم وشخصيتنا".