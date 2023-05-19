ألفيش يستغل أولاده للخروج من السجن!

النجم البرازيلي يلجأ للحل الأصعب!

كشفت تقارير صحفية عن حيلة جديدة من قبل البرازيلي دانييل ألفيش نجم فريق برشلونة السابق من أجل الخروج من السجن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن ألفيش يحاول مغادرة السجن بكفالة لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي في القضية.

وأوضحت الصحيفة أن ألفيش يستند على طلبه هذا بتواجد أطفاله في مدينة برشلونة، وأنه لا يستطيع بأي ظرف من الظروف أن يغادرها حال تم الإفراج عنه.

ويتواجد ألفيش في الوقت الحالي في أحد سجون برشلونة منذ يناير الماضي بعد اتهامه بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي.

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد نقل أولاده إلى برشلونة رفقة طليقته من أجل تطبيق تلك الخطة قبل أسابيع قليلة.