ألفيش: ميسي ونيمار مثل "الحيوانات" داخل أرض الملعب

ألفيش يتحدث عن أسلوب ميسي ونيمار في ممارسة كرة القدم

تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش عن نجوم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار، حيث يرى لاعب برشلونة السابق أنهم مثل "الحيوانات" عندما يتواجدون داخل أرض الملعب.

شارك ألفيش ميسي ونيمار حينما لعب الثنائي في برشلونة، كما لعب داني مع مواطنه البرازيلي أيضًا في باريس، وبالتالي يدعي أنه يعلم طريقتهم في ممارسة اللعبة.

حيث قال ألفيش لـ "Globo": "نيمار وميسي متشابهان. اللاعبون الذين يمكنهم رؤية ما هو أكثر قليلاً من البقية، مع ميزة واحدة معينة: ميسي مهووس بتسجيل الأهداف. كل ما يفعله هو التفكير في تسجيل الأهداف. نيمار مثل رجال الاستعراض في سيرك "دو سوليه".

وواصل: "نيمار لديه حيوان بداخله، وعندما يلمسه الناس يريدون إلحاق الأذى به، ثم يخرج وبالتالي أنت ميت، لا يمكنك إيقاف ذلك. إنه سلاح دفاعه. عندما لعبت ضد الثنائي، قلت لزملائي: لا تضربوهم، لا تدع الحيوان الموجود داخل هؤلاء الرجال يستيقظ. لا يمكنك منعهم".

واختتم: "إذا قمت بلمسهم، فإنهم يفسدون يومك. إنهم مثل أعلى للأطفال الذين يريدون أن يلعبوا كرة القدم، وهذا يمثل عبئًا ثقيلًا عليهم، لكن مشكلتهم أنهم قرروا أن يكونوا عباقرة".